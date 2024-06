Bici elettrica rubata a Sirmione: la Locale la ritrova grazie alla localizzazione

Ladri di biciclette ancora in azione a Sirmione, ma la Polizia locale trova e restituisce una due ruote elettrica del valore di 7mila euro. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi alle porte del centro storico: un turista tedesco appassionato di ciclismo, che aveva deciso di trascorrere due settimane in un paese dell’alto Garda, ha approfittato dello squarcio di sole per fare una passeggiata con la sua due ruote fino a Sirmione.

Arrivato nei pressi del castello scaligero, l’uomo ha legato la bicicletta a un lampione ed è entrato nel borgo per comprare il biglietto del battello. Tre ladri hanno notato la bici di ingente valore e, mentre due di loro facevano da «pali», il terzo ha tranciato la catena, ha indossato il caschetto da ciclista e si è allontanato velocemente, mentre anche i complici si dileguavano.

Una volta uscito dal centro storico, il tedesco non ha più trovato il suo mezzo di trasporto, bensì la catena tranciata. Attivando il dispositivo di localizzazione, il turista ha però constatato che questo era ancora attivo, e ha avvertito la Polizia locale. Gli agenti hanno tentato di rintracciare sia i responsabili del furto, sia la bici: mentre i primi sono riusciti a dileguarsi, la bici è stata ritrovata nella frazione di Colombare, nascosta in un parcheggio non visibile dalla strada, ed è stata quindi riconsegnata al legittimo proprietario.