Simona Tironi nel cda di Sviluppo Lavoro Italia

L’assessore regionale all’Istruzione Formazione e Lavoro Simona Tironi è stata indicata da tutte le Regioni italiane come componente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia. La società eredita la storia, l’esperienza e la rete territoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal) Servizi. La nomina è stata ratificata dalla recente Conferenza Stato-Regioni.

Sviluppo Lavoro Italia opera come punto di raccordo tra ministero del Lavoro, Regioni e Province Autonome e interagisce con tutti gli attori di questo ecosistema e si qualifica come ente strategico dedicato alla promozione e al coordinamento di iniziative finalizzate allo sviluppo occupazionale, alla formazione professionale e all'integrazione tra domanda e offerta di lavoro.

La nomina di un rappresentante di Regione Lombardia nel cda di Sviluppo Lavoro Italia, in cui siedono altri tre membri nominati dal ministero del Lavoro e uno dal ministero dell’Economia e delle Finanze ha due risvolti strategici: da un lato, consente all’assessore Tironi di garantire che le eccellenze, le esperienze e le peculiarità lombarde siano rappresentate e valorizzate, dall’altro, permette di portare a livello nazionale la visione e le best practice sviluppate con successo in questi ultimi anni.

Il commento

«La Lombardia – commenta l’assessore Tironi - è la regione trainante dell’economia italiana, caratterizzata da un tessuto produttivo dinamico e innovativo. Negli ultimi mesi stiamo registrando una fase critica sul fronte occupazionale, caratterizzata da un aumento delle vertenze lavorative e dalle minacce di tagli di posti da parte di multinazionali presenti nei nostri territori».

Leggi anche Alla Stanadyne riprende l’attività e Confindustria visita il sito

Anche se la situazione generale presenta elementi positivi, come attestano le stime Istat relative al secondo trimestre 2024, con un numero di 4.526.000 occupati in Lombardia, con un incremento di 51mila unità rispetto all’anno precedente (+1,1%), le sfide da affrontare nei prossimi mesi saranno molto complesse.

Leggi anche Alla Stanadyne riprende l’attività e Confindustria visita il sito

«Voglio lavorare per la Lombardia e per le altre regioni – ha aggiunto l’assessore Tironi - con l’obiettivo di favorire la crescita di un’occupazione di qualità, investendo sullo sviluppo delle competenze con una formazione specifica in grado di soddisfare i fabbisogni delle imprese e le aspirazioni professionali delle persone. Sono temi pienamente condivisi da ‘Sviluppo Lavoro Italia’ e sono certa che, insieme al cda e al ministro del lavoro, sapremo dare risposte concrete e contribuendo ad aumentare la competitività del nostro Paese».