Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Chiuso il cantiere sulla Sp 510: intervento da quasi 700mila euro

I lavori sono stati effettuati lungo il tratto compreso tra la galleria San Carlo e la galleria Trentapassi
Sp 510 vista dall'alto- © www.giornaledibrescia.it
Sp 510 vista dall'alto- © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
lavori stradaliSebina OrientaleSp 510Marone
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...