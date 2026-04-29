Chiuso il cantiere sulla Sp 510: intervento da quasi 700mila euro
I lavori sono stati effettuati lungo il tratto compreso tra la galleria San Carlo e la galleria Trentapassi
Sp 510 vista dall'alto- © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
News in 5 minuti
Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici