Sicurezza stradale, il 27 giugno a Brescia la «Friday drive night»

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 18 e i 32 anni. Si stima che quasi un incidente con lesioni su 10 sia correlato all’uso di alcool, il 3% a quello di sostanze stupefacenti. Per queste ragioni la sicurezza stradale parla la lingua dei giovani con «Friday drive night», iniziativa promossa dai Giovani della Croce Rossa di Brescia con il sostegno del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (Sna).

La serata

I volontari under 32 della Cri saranno presenti nella zona per eccellenza della movida bresciana, il Carmine, per incontrare i loro coetanei – venerdì 27 giugno dalle 19 a notte inoltrata – e proporre test, quiz e attività interattive pensate per accrescere la consapevolezza sui rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze. «Un approccio "alla pari", tra giovani – ha anticipato Emanuele Pea, rappresentante della gioventù Cri –, capace di facilitare il dialogo e l’ascolto su un tema tanto serio quanto attuale». Nel corso della serata i volontari distribuiranno alcoltest monouso gratuiti e materiale informativo. Saranno proposte anche esperienze di guida simulata senza vista distratta e con occhiali che riproducono lo stato d’ebrezza, oltre a giochi e quiz per testare i riflessi all’inizio e alla fine della serata con questionari anonimi per misurare la conoscenza dei comportamenti corretti da tenere alla guida di una vettura.

«Friday Drive Night è un esempio concreto dell’impegno della Cri per promuovere una comunità più consapevole e solidale – ha continuato Pea –. Crediamo che fare scelte sicure, come non mettersi alla guida dopo aver bevuto, l’uso indiscriminato del cellulare, l’eccesso di velocità e il mancato rispetto delle norme debbano diventare un valore condiviso, soprattutto tra i più giovani». Nel 2024 si sono verificati nella nostra provincia ben 4.108 incidenti stradali con lesioni alle persone provocando 57 vittime. Di queste 43 si trovavano alla guida, mentre i passeggeri deceduti sono stati 5. Sono invece 9 i pedoni che hanno perso la vita; 18 motociclisti; 4 ciclisti e un ciclomotorista. «Nel quadro delle iniziative messe in atto ogni anno dal Sna per diffondere la cultura della prevenzione – hanno affermato i vicepresidenti Gianfranco Coliandro e Raffaele Zangaro – quella realizzata con la Croce Rossa svolge un ruolo centrale. Si rivolge infatti ai giovani che rischiano, a causa di un bicchiere di troppo, di concludere in dramma una piacevole serata in compagnia».