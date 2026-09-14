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Sicurezza nei parchi: controlli al Gallo, al Tarello e al Rosa Blu

I carabinieri hanno svolto pattugliamenti specifici nelle aree verdi della città che sono state teatro di episodi di degrado e di esposti dei cittadini.
Pattugliamenti dei carabinieri nei parchi cittadini
Pattugliamenti dei carabinieri nei parchi cittadini

I parchi Tarello, Gallo e Rosa Blu di Brescia sono da tempo, purtroppo, teatro di episodi di degrado che hanno provocato esposti dei cittadini e richieste di intervento da parte della politica. Nelle scorse ore i Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo proprio in questi parchi.

Il bilancio è di 68 persone identificate, 21 veicoli controllati e cinque perquisizioni personali. I militari hanno inoltre contestato due violazioni amministrative per possesso di droga ad uso personale, sequestrando complessivamente 4,5 grammi di marijuana.

Nel corso delle attività, un ragazzo e una ragazza, entrambi diciottenni, sono stati denunciati a piede libero per furto in un esercizio commerciale. Gli accertamenti sono condotti dalla Stazione Carabinieri di Brescia-Lamarmora. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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