Sicurezza nei parchi: controlli al Gallo, al Tarello e al Rosa Blu

I parchi Tarello, Gallo e Rosa Blu di Brescia sono da tempo, purtroppo, teatro di episodi di degrado che hanno provocato esposti dei cittadini e richieste di intervento da parte della politica. Nelle scorse ore i Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo proprio in questi parchi.
Il bilancio è di 68 persone identificate, 21 veicoli controllati e cinque perquisizioni personali. I militari hanno inoltre contestato due violazioni amministrative per possesso di droga ad uso personale, sequestrando complessivamente 4,5 grammi di marijuana.
Nel corso delle attività, un ragazzo e una ragazza, entrambi diciottenni, sono stati denunciati a piede libero per furto in un esercizio commerciale. Gli accertamenti sono condotti dalla Stazione Carabinieri di Brescia-Lamarmora.