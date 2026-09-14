Sicurezza nei parchi: controlli al Gallo, al Tarello e al Rosa Blu

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

I carabinieri hanno svolto pattugliamenti specifici nelle aree verdi della città che sono state teatro di episodi di degrado e di esposti dei cittadini.

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali