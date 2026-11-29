Un fiume più sicuro, ma a quale prezzo per il paesaggio? I lavori di consolidamento degli argini dell’Oglio, dal ponte di Montecchio fino al Cappellino, accendono lo scontro politico a Darfo.
A contestare le modalità dell’intervento, destinato a ridisegnare il rapporto tra la città e il suo fiume, sono i consiglieri di minoranza Giacomo Franzoni, Irene Abondio e Francesca Benedetti, che nei giorni scorsi hanno approfondito i progetti attraverso un accesso agli atti.
Le osservazioni
I progetti, osservano le opposizioni, prevedono il taglio di alberi decennali sulla sponda destra, senza ancora chiarezza sulle nuove piantumazioni, mentre la strada di via Isola vicino alla Santella sarà ristretta e delimitata da un muro in cemento. Oltre al fatto che i nuovi muri e argini rialzati finiranno per nascondere la vista del fiume dalla pista ciclabile e dal parcheggio delle Poste.
Nel mirino delle opposizioni finiscono non solo le scelte progettuali, ma anche il metodo dell’Amministrazione: «Siamo consapevoli – dicono i tre - dell’importanza della sicurezza idraulica, ma la domanda è inevitabile: a quale prezzo?».
Il dibattito
Torna così al centro del dibattito anche la sistemazione di piazza Petrarca, oltre alla variante al Pgt: «Da tempo chiediamo l’apertura di un tavolo di confronto – aggiungono Franzoni, Abondio e Benedetti -, ma finora ne siamo stati tenuti fuori. La sicurezza non deve essere in contrapposizione con la bellezza».
Di tutt’altro avviso il sindaco Dario Colossi, che inquadra le opere nel più ampio progetto «Darfo Boario Terme città resiliente», di cui fa parte anche l’intervento da 2,5 milioni contro la caduta di massi a Corna. «Non è una trovata pubblicitaria – afferma il primo cittadino - bensì un coordinato insieme di azioni che metteranno in sicurezza migliaia di cittadini».
L’intervento
Quanto all’intervento sull’Oglio, del valore di 3,7 milioni, Colossi sottolinea che «sta mettendo in sicurezza tre borghi, che complessivamente contano circa 6mila persone. Quanto all’impatto paesaggistico è evidente che, essendo un’opera idraulica storica e di grandi dimensioni, comporta movimento terra e vegetale, ma il progetto di ripristino riconsegnerà ai cittadini argini sicuri e verde di valore. Un cantiere si giudica da come viene riconsegnato, non come è decollato».
Nessun ripensamento, per l’Amministrazione darfense, per la quale «il fiume rimane al centro del nostro progetto e queste opere ne sono parte integrante».