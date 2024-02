Sicurezza, Castelletti soddisfatta: «Avevamo sollecitato rinforzi e arrivano»

Pienamente soddisfatta dell'incontro e di aver ottenuto quello che aveva chiesto. La sindaca di Brescia Laura Castelletti – a margine della conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dati sull'operatività della Polizia Locale di Brescia nel 2023 – ha commentato il Comitato provinciale ordine e sicurezza, presieduto dalla prefetta Maria Rosaria Laganà, che si era tenuto alle 9 a palazzo Broletto. Come da sua richiesta, l’incontro si è concentrato sul tema della sicurezza in centro storico all'indomani dei ravvicinati gravi fatti di cronaca.

«Avevamo sollecitato il ministro dell'Interno per avere rinforzi a Brescia per la Polizia e i Carabinieri e stamattina abbiamo avuto conferma dal prefetto che arriveranno dalla fine di questa settimana. Avevamo richiesto che, fin da oggi e già con le forze disponibili, venissero aumentate le pattuglie di agenti a piedi in centro storico e anche questa richiesta è stata accettata e si stanno organizzando i servizi – ha detto Castelletti –. Come Comune ci eravamo detti disponibili a installare ulteriori telecamere ma ci è stato detto che quelle che ci sono sono sufficienti e che anzi hanno fornito elementi interessanti per le indagini».

La sindaca, insieme all'assessore Muchetti, ha voluto anche mandare un messaggio diretto all'opposizione: «Se come dicono loro l'ordine pubblico fosse una mia competenza avrei convocato direttamente il tavolo, e non avrei dovuto aspettare un invito scritto della Prefetta. Sottolineo che sento profondamente questa responsabilità perché ho a cuore la sicurezza di tutti i bresciani, quelli che in centro vivono o lavorano e l'attrattività del centro per chi abita nei quartieri o viene da fuori».