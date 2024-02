Tanti arresti per spaccio di droga e codice rosso: il 2023 della Polizia locale

Ben 1.221 persone denunciate a piede libero, 80 arresti, 49 dei quali per spaccio di droga, e 11 attivazioni di codice rosso per maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale.

Sono solo alcuni dei numeri dell'attività della Polizia locale di Brescia nel 2023 forniti in occasione della conferenza stampa che si è svolta questa mattina in Palazzo Loggia alla presenza della sindaca Laura Castelletti, dell'assessore di riferimento Valter Muchetti e del comandante Marco Baffa.

A fornire i dati per quanto riguarda la Polizia giudiziaria è stato il commissario capo Massimiliano Leoni. «Complessivamente sono stati sequestrati quasi 29 chili di hashish e marijuana, 1,6 di eroina e quasi 3 di cocaina – spiega Leoni –. Gli agenti hanno attuato più di 80 perquisizioni, sequestrando oltre 86mila euro in contanti».

Sono 8 invece gli arresti per furti e rapine, 187 le denunce.

Per quanto concerne, invece, la Polizia commerciale sono stati effettuati 4.473 controlli e 430 sanzioni, di cui 190 per occupazione di suolo pubblico non autorizzata. Fondamentale anche il lavoro svolto nel contrasto delle truffe ai danni degli anziani, con oltre mille persone coinvolte nei vari incontri. Il commissario capo Davide Pedretti ha parlato del lavoro della Polizia territoriale, in modo particolare sull'aumento dei controlli in piazza Vittoria e in zona stazione e nelle aree degradate della città. In centro gli agenti hanno compiuto 90 controlli su persone o gruppi, dato in aumento rispetto ai 50 del 2022. Nella zona della stazione, invece, sono stati 194: il 71% in più rispetto al 2022.