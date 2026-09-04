Sicurezza in città, il prefetto: «Stabile il numero dei reati»

Si è riunito ieri in Prefettura il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Andrea Polichetti: un incontro che si è tenuto dopo le sollecitazioni della sindaca Laura Castelletti, e che ha visto la partecipazione dell'assessore Valter Muchetti, del consigliere provinciale Daniele Mannatrizio e dei vertici territoriali delle forze dell’ordine. Il vertice si è svolto «in un clima di piena collaborazione istituzionale, caratterizzato da reciproca condivisione degli obiettivi e da un dialogo costruttivo» spiegano dal Broletto.
L'apprezzamento per la Locale e i dati dei controlli
Durante il confronto è stato espresso un forte apprezzamento per il lavoro del Corpo della Polizia Locale: «La piena integrazione nei dispositivi interforze del Corpo della Polizia Locale è stata particolarmente apprezzata quale elemento essenziale per l'efficacia delle strategie di prevenzione poste in essere».
I numeri confermano l'ampiezza degli interventi. Nel primo semestre del 2026 sono stati svolti 15 servizi interforze straordinari che «hanno richiesto l'impiego di 305 operatori e hanno portato al controllo di 2.724 persone». A questi si affianca la presenza quotidiana di Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza con «non meno di 2.896 servizi di controllo nei parchi cittadini» nei primi sei mesi dell'anno. L'analisi specifica sui parchi Tarello, Gallo, Falcone e Borsellino, Rosa Blu, Pescheto, Martinoni e nei giardini di via Odorici ha portato a 37 denunce e un arresto tra gennaio e giugno.
Sotto il profilo dei reati complessivi, il confronto con il 2025 evidenzia una «sostanziale stabilità del totale dei fenomeni criminosi», accompagnata da un «incremento dell'individuazione degli autori dei reati, particolarmente evidente nel settore degli stupefacenti».
Degrado, verde e sociale: l'impegno della Loggia
Accanto ai controlli di polizia, la nota sottolinea «gli importanti interventi realizzati dal Comune di Brescia a supporto delle azioni di sicurezza e contrasto al degrado urbano». Tra questi figurano la raccolta straordinaria dei rifiuti nei parchi Tarello, Pescheto e Rosa Blu (operativa sei giorni su sette), le deratizzazioni e la manutenzione del verde per circa 35.000 euro. Fondamentale anche il ruolo dei Servizi Sociali per le fragilità, inserito in una rete cittadina «che dispone complessivamente di 392 posti, di cui 180 in bassissima soglia».
In conclusione, il Comitato ha confermato la volontà di «mantenere elevato il livello di attenzione nei parchi pubblici e negli altri luoghi di aggregazione, proseguendo le attività coordinate di prevenzione e controllo».