Si schianta contro un furgone con la moto: morto un uomo a Darfo

Ennesima tragedia sulle strade bresciane. Un uomo di circa 50 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale a Darfo Boario Terme, lungo la strada che sale verso Angolo Terme, nella frazione Gorzone. Dalle prime informazioni pare che l’uomo si sia schiantato contro un furgone di un’azienda camuna con il suo scooterone: sarebbe finito nel prato a fianco della carreggiata a causa del forte urto. La dinamica è attualmente al vaglio dei Carabinieri di Breno, sul posto per i rilievi.
Inutili i tentativi di rianimarlo messi in atto dal personale sanitario: l’uomo è morto sul colpo. Lievi ferite invece per la persona al volante dell’auto.