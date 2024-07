Si punta a completare il Corridoio ciclo-culturale del Garza

In bicicletta da Brescia a Nave e fino a Caino, passando per Bovezzo e costeggiando il Garza. Se ne ragiona da più di un decennio, ma ora si stanno muovendo passi concreti per realizzare il Corridoio Ciclo culturale del Garza, 15 chilometri per un investimento da 2,9 milioni di euro.

Il nuovo passo in avanti deriva dal fatto che i Comuni coinvolti, cioè Brescia, Nave, Bovezzo e Caino e la Comunità Montana di Valle Trompia, hanno siglato un nuovo protocollo dopo quello sottoscritto nel 2018.

Grazie al primo accordo erano stati completati tratti sul territorio di Brescia e Nave, tra via San Giuseppe e via Muratello, parco del Garza (via Fucina, piazzale Acciaierie ex Stefana), parcheggio di via Pieve Vecchia. Restano da collegare le parti già esistenti, oltre a crearne di nuove. Bisognerà reperire i fondi – anche se nelle casse dei Comuni coinvolti alcune risorse ci sono – e il coordinamento del fund-raising, oltre che il ruolo di capofila e di committente per i lotti esterni alla città, è stato affidato alla Comunità Montana valtrumplina.

Si partirà con la tranche tra Brescia e Nave, tra le vie San Cristoforo e San Giuseppe, di competenza della Loggia che deve redigere un documento di fattibilità delle alternative progettuali e darà il supporto tecnico anche per progettazione dei tratti nei territori degli altri Comuni sottoscrittori. Il nuovo protocollo, come ricorda Federico Manzoni, vicesindaco di Brescia e assessore alla Mobilità, «è già stato sottoscritto nelle rispettive Giunte». Per il Comune di Nave, dice il sindaco Matteo Franzoni, la ciclabile del Garza è «un’opera strategica».

Il coinvolgimento di Caino è un’altra delle novità dell’accordo. Il lotto tra Nave e Caino sarà realizzato in una seconda fase ma il primo cittadino, Cesare Sambrici, lo definisce «fattibile e realizzabile». Soddisfatta pure la sindaca di Bovezzo, Sara Ghidoni. Conclude il presidente della Comunità Montana di Valle Trompia, Gianmaria Giraudini: «Si chiude un ragionamento iniziato anni fa per collegare San Colombano con la città e le strade parallele come appunto il percorso lungo il Garza».