Si fingono carabinieri e tentano di rubare gioielli a un'anziana: un arresto

La vittima era stata convinta a raccogliere quanto aveva in casa per una presunta verifica legata a una rapina. La polizia ha bloccato una 44enne campana: per lei anche il divieto di tornare in città per tre anni

Roberto Manieri Giornalista 16 ottobre 2026 2 ' di lettura

Un'anziana in casa Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tentata truffatruffa Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...