Settembre di festa, musica e tradizioni a Palazzolo: il programma

Chi l’ha detto che l’estate finisce ad agosto? A Palazzolo la bella stagione allunga il passo e regala un mese di settembre ricco di appuntamenti, perfetto per chi cerca un’idea per una gita fuori porta a pochi minuti da casa. Il grande cartellone estivo promosso dall’Amministrazione comunale del sindaco Gianmarco Cossandi e dalle associazioni cittadine procede senza sosta, mettendo sul piatto un mix interessante di rievocazioni storiche, musica dal vivo, appuntamenti culturali e grande sport sulle sponde del fiume.
Il programma
Si parte sabato 5 settembre con ben due appuntamenti. Alle 20.30, nell’incantevole cornice dell’Auditorium San Fedele, si terrà il concerto dedicato al centenario del Gruppo Alpini Palazzolo con il Coro Alte Cime di Brescia e il Coro Monte Bondone di Trento. Alle 21 in Fondazione Cicogna Rampana si terrà la serata dedicata a «Pace e Guerra»: musica e narrazioni in collaborazione con l’Arci La Base.
La cultura tornerà protagonista il 12 settembre alle 21 al Teatro Sociale con il secondo appuntamento palazzolese del festival musicale Etnotracce: ad esibirsi sarà il Sezen Gümütekin Visal Trio, ovvero l’incontro inaspettato tra l’oud turco e il jazz contemporaneo. Mentre mercoledì 16 settembre alle 20.30 in Sala Civica tornano i Mercoledì dell’Arte a cura de Il Maestrale.
Con la terza settimana di settembre arriverà poi l’evento più atteso della stagione. Infatti, da venerdì 18 a domenica 20, andrà in scena la 33esima edizione della Festa di Mura, organizzata dal Comitato San Gerolamo. Il quartiere di Mura si tufferà nel Medioevo con antiche locande, spettacoli, musici, figuranti in costume e molto altro, per immergersi in un’atmosfera unica.
Domenica 20 settembre, spazio allo sport: la città si trasformerà in un’arena a cielo aperto e la Piscina Comunale Aquarè, Piazzale Kennedy e le vie limitrofe ospiteranno la spettacolare gara giovanile di Triathlon, curata dall’Invictus Team.
Ultimi appuntamenti
Il finale del mese non sarà da meno. Venerdì 25 settembre si aprirà con la serata fotografica «Luci e Ombre» curata dal Circolo Fotografico Palazzolese, mentre da venerdì 25 a domenica 27 settembre la sede alpina di via Sgrazzutti diventerà il cuore pulsante dei festeggiamenti per il 100esimo anniversario del Gruppo Alpini di Palazzolo: tre giorni di festa, orgoglio e grande convivialità per celebrare questo traguardo storico. Sempre collegato a questo straordinario compleanno, dal 19 al 27 settembre in Villa Ugo Küpfer (Parco delle Tre Ville) il Circolo Filatelico e Numismatico offrirà una mostra dedicata proprio alle Penne Nere.
Oltre a tutto ciò, a settembre riprenderanno le escursioni del Cai Palazzolo, si terranno gli Open Day di associazioni sportive, musicali e culturali e in generale tutta la città offrirà momenti di convivialità e scoperta delle tante attività che si possono praticare sul territorio. «Musica, storia, tradizione e cultura diventano così parte di un unico racconto della città, grazie alla rete creata con associazioni e realtà cittadine», spiega l’assessore alla Progettazione culturale Marina Bertoli. Insomma, il programma è servito: questo settembre la destinazione ideale per il weekend si trova proprio lungo le sponde dell’Oglio.