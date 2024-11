Sette chilometri nel verde in città: il trekking per Brescia

Le città occupano il 3% del suolo terrestre, ma sono responsabili del 75% delle emissioni di carbonio nel mondo. Per questo l’appello è quello di incrementare sempre di più il verde nei centri abitati.

Il verde in città

Brescia ha cominciato questo percorso ormai da tempo, non solo piantando alberi, ma anche recuperando alcune zone urbane trasformandole in aree naturali. Per riscoprirle, anche quest’anno, si terrà sabato 9 novembre «Cammina foreste urbane 2024»: la sesta edizione del trekking urbano che permette a chi partecipa di conoscere nuovi luoghi verdi.

Leggi anche Un percorso di trekking urbano a Brescia

Quest’anno il percorso sarà raggiungibile con i mezzi pubblici sia per l’andata che per il ritorno: «Era uno dei nuovi obiettivi – ha detto l’assessora all’Ambiente di Brescia Camilla Bianchi – e ce l’abbiamo fatta. Sarà una passeggiata in alcuni luoghi che non tutti conoscono, accompagnati da esperti: si potrà quindi imparare anche qualcosa di nuovo».

La manifestazione

La manifestazione, promossa dal 2018 da Ersaf, in collaborazione con Legambiente, e con il sostegno dell’associazione nazionale per le attività regionali forestali, Cai, Lipu e Fedr Parchi, si svolgerà lungo un percorso di circa 7 km dalla stazione della metro Poliambulanza fino a quella di Sant’Eufemia.

Quest’anno la camminata ha come tema la transizione ecologica e quindi tutti quei luoghi che sono stati trasformati per recuperare alcune aree della città. Si potrà riscoprire il parco agricolo di San Polo, ma anche visitare alcuni luoghi sui quali si è intervenuti più di 20 anni fa. La partecipazione è libera e gratuita: si parte alle 9.30. La manifestazione non si terrà in caso di pioggia.