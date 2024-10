Un percorso di trekking urbano a Brescia

Oggi si celebra la giornata nazionale del trekking urbano, e l’iniziativa offre lo spunto per ideare un percorso a piedi tra alcune aree verdi di Brescia, nelle zone sud e est.

Il percorso

Partiamo dal Parco Pescheto tra via Lamarmora e via Corsica, uscendo dal quale verso nord si raggiunge Via Cefalonia, sulla quale si prosegue a destra sul lato opposto affiancando il Parco Gallo. Raggiunto l’incrocio con Via Malta si percorre un breve tratto di questa verso il cavalcavia Kennedy fino a trovarsi di fronte al gasometro, e qui si attraversa la strada per entrare nel Parco Tarello, che dai suoi ampi spazi verdi consente di allungare la vista fino al Guglielmo.

Parco Pescheto in città

Si esce dal Parco Tarello sul lato opposto a quello d’ingresso per attraversare via Nenni e la parallela via San Zeno, quindi si infila via Divisione Tridentina e poi a sinistra via Repubblica Argentina. Fiancheggiando il Parco Dordoni, sulla curva che segna l’inizio di via Joli, si imbocca il sottopassaggio pedonale della ferrovia per Cremona, e si avanza nella stessa direzione accanto ad un’altra area verde.

All’incrocio tra via del Brasile e viale Duca degli Abruzzi si svolta a sinistra per un breve tratto, quindi a destra su via Balestrieri. Raggiunto l’incrocio con via Romiglia si svolta a sinistra fino all’intersezione con via Foro Boario, e qui a destra verso la Questura. Da via San Polo si imbocca a sinistra via Lonati fino ad entrare nel Parco Ducos, quasi ai piedi della Maddalena.

Parco Ducos

Si passa quindi sotto i binari della ferrovia Milano-Venezia fino al cancello posto su viale Piave, oltre il quale si percorre a sinistra viale Venezia fino a Piazzale Arnaldo. Dalla piazza si accede a Largo Torrelunga e si attraversa il Parco dell’Acqua per entrare nei giardini di via Spalto San Marco, ai piedi delle mura venete in pietra di Medolo, e più avanti sul lato opposto si attraversa il Parco Torri Gemelle.

Da Via XXV Aprile si procede in leggera discesa su via Carlo Zima oltre la ferrovia. Si raggiunge una rotonda dove si svolta a destra, proseguendo diritti al vicino incrocio fino ad immettersi a destra su via Guzzetta. A conclusione della breve strada si prosegue diritti oltre via Nenni per fare rientro nel Parco Tarello, dal quale si segue a ritroso il percorso dell’andata.

Scheda tecnica

Partenza e arrivo: Brescia, Parco Pescheto tra Via Corsica e Via Lamarmora

Dislivello: irrilevante

Tempo di percorrenza: 2h 30’