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Tra talento e disagio: due progetti e due serate Rotary per i giovani

Presentate in Sala Libretti le iniziative dedicate ai giovani tra supporto psicologico e formazione musicale, con il coinvolgimento di scuole e realtà del territorio
Marco Tedoldi

Marco Tedoldi

Giornalista

Un momento della presentazione nella Sala Libretti del Giornale di Brescia
Un momento della presentazione nella Sala Libretti del Giornale di Brescia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Rotarygiovanidisagio giovanilebenessere psicologicoformazioneeducazione
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