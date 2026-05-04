Tra talento e disagio: due progetti e due serate Rotary per i giovani
Presentate in Sala Libretti le iniziative dedicate ai giovani tra supporto psicologico e formazione musicale, con il coinvolgimento di scuole e realtà del territorio
Un momento della presentazione nella Sala Libretti del Giornale di Brescia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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