A Seniga torna la «Cena in blu» che celebra l’acqua

Scopo della serata celebrare sua «altezza» l’acqua. Un bene prezioso ed essenziale per umani, animali e vegetali. Elemento vitale di sopravvivenza che sicuramente va rispettato, salvaguardato, risparmiato (specialmente in periodi di siccità). E proprio per ribadire questi concetti, ecco che a Seniga, come accade da alcuni anni, viene proposta una serata speciale tutta dedicata proprio all’acqua. È la «Cena in blu», iniziativa curata dal Comune che è in agenda sabato 29 e porterà all’allestimento di tavolate nello splendido parco di palazzo Ferrante (Villa Zani) che farà da cornice.
La manifestazione inizierà alle 19.30 con il brindisi di benvenuto. D’obbligo il «dress code» nei toni del blu con possibilità di aggiungere qualche nota di bianco. Così dovrà essere anche l’allestimento delle tavole. L’organizzazione prevede che i partecipanti provvedano personalmente a dotarsi del necessario per la cena (senza utilizzare prodotti in plastica). La festa sarà animata dall’intrattenimento musicale a cura di Graziano Bini singer.
Per aderire è necessario leggere il regolamento sul sito del Comune di Seniga o sulla pagina Facebook di un «Futuro per Seniga» oppure recarsi direttamente negli uffici comunali del paese bassaiolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà ugualmente, ma all’interno del palazzo.