Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Se l’acqua manca e la filiera energetica vacilla: chi decide cosa si spegne

Nuri Fatolahzadeh
La mappa degli investimenti non coincide con quella del rischio, ecco perché nel 2022 cinquanta Comuni sono rimasti a secco
Elettrodotti vicino al termoutilizzatore di Brescia - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it
Elettrodotti vicino al termoutilizzatore di Brescia - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Dighe, cabine elettriche, centrali idroelettriche, consorzi di bonifica, sale operative: è lì che si decide chi avrà l’acqua quando mancherà, chi continuerà ad avere corrente quando la temperatura salirà, quali territori verranno messi in sicurezza e quali resteranno esposti. Perché quando la pioggia manca, l’acqua non sparisce: viene assegnata. A decretarlo sono pochi soggetti, quasi mai visibili nel dibattito pubblico: l’Autorità di Bacino del Po, i Consorzi di Bonifica, i gestori delle grandi dighe alpine, la Regione. Dentro le stanze tecniche e politiche si stabilisce se l’acqua dovrà garantire il minimo vitale dei fiumi, irrigare i campi o produrre energia.

L’anno chiave in cui è diventato cristallino che questa condizione sta diventando routine è il 2022, quando le cronache si sono riempite di fotografie e di numeri che descrivevano una siccità arrogante, con il Po prosciugato e interi territori rimasti a secco. E la nostra provincia non ha fatto eccezione: una cinquantina di Comuni sono precipitati in sofferenza idrica, tanto da fare scattare la «massima allerta» declinata a suon di ordinanze per limitare l’uso dell’acqua (da Gussago a Orzinuovi, da Idro a Darfo, da Tremosine a Borgosatollo, solo per citare qualche esempio).

La diga di Valvestino - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it
La diga di Valvestino - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it

In quel frangente, i verbali raccontano di decisioni prese in emergenza: riduzioni dei rilasci, deroghe temporanee, priorità rovesciate. L’agricoltura ha invocato acqua, l’idroelettrico ha chiesto continuità, i sindaci e le Protezioni civili si sono fatti in quattro per garantire acqua nelle case. Per definizione, qualcuno ha perso: arrivati a quel punto, infatti, non era più (solo) una questione ambientale, ma era diventata una questione di gerarchia. La Lombardia ha costruito la propria forza produttiva sull’idroelettrico: copre il 61,6% dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Chi controlla

Quando i bacini si abbassano, la produzione energetica crolla. Questo accade sempre più spesso, ma finora non è mai stato ufficialmente raccontato come «instabilità strutturale»: è stato semplicemente gestito come «fatto tecnico». Meno acqua significa meno elettricità disponibile da fonte interna e la compensazione avviene con gas, importazioni, prezzi all’ingrosso più alti. Ecco perché questa catena è politica: ha effetti diretti sulle bollette, sulla competitività delle imprese, sulla dipendenza energetica. Il punto è semplice: chi gestisce l’acqua condiziona l’energia e chi controlla le dighe partecipa al governo della rete.

La fragilità non sta solo nei chilometri di cavi, ma nei punti dove la rete si concentra: le sottostazioni di trasformazione, le cabine primarie, gli snodi che portano potenza verso le aree industriali sono i veri «ponti» del sistema elettrico. Quando saltano, interi territori restano al buio. Per questo esistono territori più esposti e il rischio blackout non è distribuito in modo uniforme. Le aree più dense di capannoni, logistica, centri commerciali e zone residenziali compatte sono le più fragili.

Le periferie industriali, le cinture urbane, le zone dove la rete è cresciuta per stratificazione e non per progetto sono le prime a saltare. Qui il conflitto è evidente: sono i territori che producono ricchezza a sopportare il rischio infrastrutturale più alto. Brescia, Bergamo, la bassa pianura, i grandi assi logistici: quando la domanda esplode per il caldo, è lì che si decide se la rete reggerà o no.

Chi sceglie dove mettere i soldi? Tradotto in filiera operativa: le linee generali sono responsabilità di Terna, le dorsali nazionali dipendono dal Ministero, le reti di distribuzione sono in mano a grandi operatori privati, la pianificazione è formalmente regionale. Sì, c’è (anche) una sovrapposizione di competenze. Molti investimenti passano per fondi europei e per il Pnrr, ma la destinazione territoriale raramente segue criteri di rischio climatico, più spesso segue invece equilibri politici e industriali. E il risultato è una mappa degli investimenti che non coincide con la mappa del rischio. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
energiacambiamento climaticoacqua
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario