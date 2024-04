L’«oro blu» di Brescia: con l’idroelettrico l’energia per illuminare 60mila grandi stadi

Dalla provincia arriva il 5% della produzione italiana, capace di accendere la luce per 6,6 milioni di famiglie. Dati in calo nel 2022 per via della penuria di precipitazioni

La diga di Valvestino - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it

Spesso viene chiamata «oro blu» e per il Bresciano tale dicitura dell’acqua è decisamente carica di significato. La nostra provincia risulta infatti essere quinta in Italia per energia prodotta tramite idroelettrico, fonte rinnovabile, pulita e controllabile: se infatti il fotovoltaico dipende direttamente dalla quantità di irraggiamento solare e l’eolico da quanto vento soffia, l’idroelettrico permette di organizzare i flussi attraverso un sistema di chiuse, valvole e rubinetti, sfruttando così