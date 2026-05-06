Scritta contro Sergio Ramelli a Brescia, per FdI è «inaccettabile»

«Tutti i fascisti Ramelli, chiavi inglesi in mezzo ai capelli» è la scritta comparsa su un muro nel quartiere Badia a Brescia.

«Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che colpisce non solo una figura simbolo, ma anche i valori fondamentali del rispetto e della convivenza civile. A maggior ragione desta preoccupazione il fatto che, a distanza di meno di otto giorni, nello stesso luogo siano comparse scritte così cariche di odio e violenza» commenta Carlo Andreoli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Brescia.