I colori della Scozia colorano la Franciacorta

In estate i colori della Scozia coloreranno le colline della Franciacorta. Non è un film fantasy, ma un’occasione di multiculturalismo e unione tra i popoli sancita dal gemellaggio dei vini del territorio con la cucina di Edimburgo . La storica Cantina Freccianera Fratelli Berlucchi a Corte Franca ospiterà infatti l’evento enogastronomico «Corte Franca incontra la Scozia» . Organizzata dalla Pro loco PromoCorteFranca, la manifestazione promette un inedito gemellaggio culturale: tradizioni celtiche e spumanti locali si uniranno per una serata unica.

L’atmosfera sarà resa magica da un intrattenimento musicale a tema. Note di cornamusa e melodie tradizionali scozzesi risuoneranno tra le storiche mura della cantina. Sarà un vero viaggio sensoriale sognando il Paese famoso nel mondo soprattutto la sua straordinaria architettura, per i suoi edifici in stile gotico e per le strade lastricate della città vecchia, senza muoversi dalla provincia di Brescia.

L’evento rappresenta una perfetta occasione di promozione territoriale, capace di unire il turismo di prossimità a suggestioni internazionali. Trattandosi di una cena esclusiva la prenotazione è obbligatoria. Per consultare il menu completo, scaricare la locandina o riservare un tavolo, è possibile visitare il portale Visit Franciacorta o contattare la Pro loco PromoCorteFranca. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino senza rinunciare a godersi le temperature estive e le bellezze naturali e paesaggistiche della Franciacorta.