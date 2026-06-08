I colori della Scozia colorano la Franciacorta

In estate i colori della Scozia coloreranno le colline della Franciacorta. Non è un film fantasy, ma un’occasione di multiculturalismo e unione tra i popoli sancita dal gemellaggio dei vini del territorio con la cucina di Edimburgo. La storica Cantina Freccianera Fratelli Berlucchi a Corte Franca ospiterà infatti l’evento enogastronomico «Corte Franca incontra la Scozia». Organizzata dalla Pro loco PromoCorteFranca, la manifestazione promette un inedito gemellaggio culturale: tradizioni celtiche e spumanti locali si uniranno per una serata unica.
Il programma
Il prossimo 20 giugno, a partire dalle ore 19.30, l’appuntamento vedrà il suo momento centrale in una cena tematica che metterà in tavola le eccellenze culinarie del Paese delle cornamuse. Gli ospiti potranno degustare piatti tipici preparati secondo le ricette tradizionali delle Highlands. Ogni portata sarà valorizzata dalle prestigiose bollicine Franciacorta della cantina ospitante. Questo accostamento inedito esalterà i sapori robusti del Nord grazie alla raffinata acidità del vino locale.
L’atmosfera sarà resa magica da un intrattenimento musicale a tema. Note di cornamusa e melodie tradizionali scozzesi risuoneranno tra le storiche mura della cantina. Sarà un vero viaggio sensoriale sognando il Paese famoso nel mondo soprattutto la sua straordinaria architettura, per i suoi edifici in stile gotico e per le strade lastricate della città vecchia, senza muoversi dalla provincia di Brescia.
L’evento rappresenta una perfetta occasione di promozione territoriale, capace di unire il turismo di prossimità a suggestioni internazionali. Trattandosi di una cena esclusiva la prenotazione è obbligatoria. Per consultare il menu completo, scaricare la locandina o riservare un tavolo, è possibile visitare il portale Visit Franciacorta o contattare la Pro loco PromoCorteFranca. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino senza rinunciare a godersi le temperature estive e le bellezze naturali e paesaggistiche della Franciacorta.