Scossone politico a Valvestino: si dimettono in cinque, decade il Consiglio

Scossone politico a Valvestino, dove cinque degli otto consiglieri comunali di maggioranza (l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Mario Rizzi e i consiglieri Bianca Quinzanini, Susanna Porta, Battista Toninelli e Carlo Porta) hanno rassegnato le dimissioni determinando la decadenza del sindaco Flavio Corsetti, in carica da giugno 2024, e dell’intero Consiglio comunale, aprendo la strada al commissariamento dell’ente.

La decisione

In una nota diffusa questa mattina, dopo le dimissioni, i consiglieri parlano di «grande rammarico» e spiegano di aver maturato la decisione dopo «numerosi tentativi di dialogo e confronto costruttivo con il sindaco», definiti però «vani».

Tra le motivazioni indicate figurano la presunta mancata volontà politica di mantenere il Comune sotto la provincia di Brescia, promesse elettorali ritenute disattese, un rapporto giudicato inadeguato con enti e cittadini e, soprattutto, una «mancanza di ascolto e fiducia» nei confronti della maggioranza consiliare.

Ora si attende quindi la nomina di un commissario prefettizio che guiderà l’amministrazione fino alle prossime elezioni.