Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaPoliticaGarda

Scossone politico a Valvestino: si dimettono in cinque, decade il Consiglio

Simone Bottura
L’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Mario Rizzi e i consiglieri Bianca Quinzanini, Susanna Porta, Battista Toninelli e Carlo Porta hanno rassegnato le dimissioni. Si va verso il commissariamento
Il municipio di Valvestino - © www.giornaledibrescia.it
Il municipio di Valvestino - © www.giornaledibrescia.it
AA

Scossone politico a Valvestino, dove cinque degli otto consiglieri comunali di maggioranza (l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Mario Rizzi e i consiglieri Bianca Quinzanini, Susanna Porta, Battista Toninelli e Carlo Porta) hanno rassegnato le dimissioni determinando la decadenza del sindaco Flavio Corsetti, in carica da giugno 2024, e dell’intero Consiglio comunale, aprendo la strada al commissariamento dell’ente.

La decisione

In una nota diffusa questa mattina, dopo le dimissioni, i consiglieri parlano di «grande rammarico» e spiegano di aver maturato la decisione dopo «numerosi tentativi di dialogo e confronto costruttivo con il sindaco», definiti però «vani».
Tra le motivazioni indicate figurano la presunta mancata volontà politica di mantenere il Comune sotto la provincia di Brescia, promesse elettorali ritenute disattese, un rapporto giudicato inadeguato con enti e cittadini e, soprattutto, una «mancanza di ascolto e fiducia» nei confronti della maggioranza consiliare.
Ora si attende quindi la nomina di un commissario prefettizio che guiderà l’amministrazione fino alle prossime elezioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
commissariamentoConsiglio comunale
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario