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Ha un malore alla guida dello scooter, 27enne muore all’alba a Salò

Lo ha trovato a terra chi a quell’ora si stava recando al lavoro: sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza, ma le manovre di rianimazione non sono servite
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'incidente all'alba a Salò
L'incidente all'alba a Salò

Un malore alla guida del suo scooter e l’uomo, che stava viaggiando lungo via Umberto I a Salò, sbanda sino a colpire il muro di una casa. È morto così alle 5 di questa mattina un 27enne sudamericano mentre pare stesse tornando verso la sua abitazione di Salò. Lo ha trovato a terra chi a quell’ora si stava recando al lavoro e ha dato l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, mentre la centrale di Areu ha mandato per supporto l’eliambulanza.

È stata una corsa contro il tempo, che tuttavia si è rivelata inutile: il cuore del 27enne aveva già cessato di battere e a nulla sono servite le manovre di rianimazione che gli hanno prestato i volontari del 118. La strada, via Umberto I, è rimasta chiusa al traffico per alcune ore per dare modo ai carabinieri della Compagnia di Salò di eseguire i rilievi sull’incidente.

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