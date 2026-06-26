Ha un malore alla guida dello scooter, 27enne muore all’alba a Salò

Lo ha trovato a terra chi a quell’ora si stava recando al lavoro: sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza, ma le manovre di rianimazione non sono servite

Roberto Manieri Giornalista 26 giugno 2026 1 ' di lettura

L'incidente all'alba a Salò Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidentemaloreSalò Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...