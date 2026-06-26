Ha un malore alla guida dello scooter, 27enne muore all’alba a Salò

Un malore alla guida del suo scooter e l’uomo, che stava viaggiando lungo via Umberto I a Salò, sbanda sino a colpire il muro di una casa. È morto così alle 5 di questa mattina un 27enne sudamericano mentre pare stesse tornando verso la sua abitazione di Salò. Lo ha trovato a terra chi a quell’ora si stava recando al lavoro e ha dato l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, mentre la centrale di Areu ha mandato per supporto l’eliambulanza.
È stata una corsa contro il tempo, che tuttavia si è rivelata inutile: il cuore del 27enne aveva già cessato di battere e a nulla sono servite le manovre di rianimazione che gli hanno prestato i volontari del 118. La strada, via Umberto I, è rimasta chiusa al traffico per alcune ore per dare modo ai carabinieri della Compagnia di Salò di eseguire i rilievi sull’incidente.