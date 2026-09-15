Scontro vicino al casello di Desenzano, auto ribaltata: ferita una donna

Un’auto si è ribaltata sul cavalcavia di via Mantova, a pochi metri dal casello autostradale di Desenzano, dopo lo scontro con un’altra vettura. Nell’incidente, avvenuto attorno alle 15.30 di oggi è rimasta ferita una donna nata nel 1973, trasportata in elicottero alla Poliambulanza di Brescia.
Le due auto procedevano nella stessa direzione, verso il Leone di Lonato, quando sono entrate in collisione per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Desenzano. Ad avere la peggio è stata la donna, una guardia giurata residente a Brescia: la sua vettura si è capovolta e per lei si sospetta la frattura del bacino.
La dinamica
Secondo i primi accertamenti degli agenti, la cintura di sicurezza non sarebbe stata correttamente allacciata. Una circostanza che potrebbe avere aggravato le conseguenze dell’impatto e che sarà valutata insieme agli altri elementi raccolti sul posto.
Sull’altra vettura, una Volkswagen Golf guidata da un uomo nato nel 1994 e residente a Cormano, viaggiavano tre persone. Nessuna avrebbe riportato ferite gravi. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti agli accertamenti previsti.
Oltre alla Polizia locale, che ha eseguito i rilievi, sono intervenuti i vigili del fuoco. Pesantissime le ripercussioni sulla circolazione: si sono formate lunghe code sia lungo la Sp 567, che in quel tratto prende il nome di via Mantova, sia all’uscita del casello autostradale di Desenzano.