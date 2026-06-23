Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Scontro tra un’auto e una moto a Bedizzole, ferito un 18enne

L’incidente in via Caselle, nella zona industriale del paese
I mezzi intervenuti a Bedizzole - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
I mezzi intervenuti a Bedizzole - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Brutto incidente tra una motocicletta condotta da un 18enne e una macchina a Bedizzole. Per cause in corso di accertamento da parte di una pattuglia della Polizia Stradale, la motocicletta è venuta in contatto con l'automobile in via Caselle, nella zona industriale del paese.

Nella conseguente caduta il ragazzo avrebbe riportato delle lesioni considerate gravi. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un'ambulanza e due auto medicalizzate per l'assistenza al ferito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente stradaleBedizzole
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...