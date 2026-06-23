Scontro tra un’auto e una moto a Bedizzole, ferito un 18enne

Brutto incidente tra una motocicletta condotta da un 18enne e una macchina a Bedizzole. Per cause in corso di accertamento da parte di una pattuglia della Polizia Stradale, la motocicletta è venuta in contatto con l'automobile in via Caselle, nella zona industriale del paese.
Nella conseguente caduta il ragazzo avrebbe riportato delle lesioni considerate gravi. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un'ambulanza e due auto medicalizzate per l'assistenza al ferito.