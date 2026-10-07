Scontro furgoncino-moto a Poncarale, code e rallentamenti

Grave incidente questa mattina a Poncarale. Una moto e un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso al Civile di Brescia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Verolanuova, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e a effettuare i rilievi.
Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. A seguito dell’incidente il traffico è andato in tilt e la circolazione è stata regolata a senso alternato. Per consentire il passaggio dei veicoli, il transito è stato deviato anche all’interno dell’area di servizio di uno dei distributori presenti lungo la provinciale.