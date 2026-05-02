Sconto benzina ridotto ai minimi: ora il pieno costa 9 euro in più
Il Governo proroga il taglio delle accise, ma riduce lo sconto sulla verde: dal 2 maggio il risparmio scende a soli 6 centesimi. Ecco come cambiano i prezzi alla pompa: l’allarme del Codacons
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