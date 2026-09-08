Sciopero treni: stazione di Brescia paralizzata, saltano tutti i regionali

Tabelloni pieni di «CAN.» e binari vuoti alla stazione di Brescia. Lo sciopero nazionale del personale ferroviario sta avendo pesanti ripercussioni anche sul nodo cittadino: terminata la fascia di garanzia del mattino, sono stati cancellati tutti i treni regionali indicati in partenza nelle ore successive. Restano in circolazione alcuni convogli dell’Alta Velocità.
Lo sciopero
Dalle 9 la stazione di Brescia si è di fatto fermata sul fronte del trasporto regionale. A raccontare meglio di qualsiasi comunicato la situazione sono i tabelloni delle partenze: una lunga sequenza di «CAN.», cancellato, accanto ai collegamenti regionali. A muoversi sono invece alcuni treni dell’Alta Velocità, diretti fra l’altro verso Venezia, Torino e Milano. La causa è lo sciopero nazionale proclamato da Cub Trasporti e Sgb, iniziato alle 21.18 di lunedì 7 settembre e destinato a proseguire fino alle 21 di oggi, martedì 8 settembre. L’agitazione coinvolge anche il personale Trenord e può provocare cancellazioni e variazioni su tutta la rete lombarda.
La situazione di Brescia è particolarmente pesante proprio perché, terminate alle 9 le corse protette, si è entrati nella lunga finestra della giornata nella quale il servizio non è garantito. Trenord ricorda infatti che, in occasione degli scioperi di 24 ore nei giorni feriali, i servizi minimi vengono assicurati nelle due fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
Fasce protette
Già durante la fascia protetta, peraltro, lo sciopero aveva iniziato a farsi sentire: il monitor ufficiale Rfi della stazione registrava questa mattina la soppressione del regionale 2620 delle 8.28 per Milano Centrale e del 2615 delle 8.33 per Verona Porta Nuova. Altri regionali, fra cui quelli per Cremona e Iseo, erano invece riusciti a partire. Dopo le 9 il quadro è cambiato radicalmente. Per chi deve spostarsi da Brescia verso Milano, Bergamo, Cremona, la Valcamonica e le altre destinazioni servite da Trenord, dunque, la prospettiva è di una giornata molto complicata.
Una prima normalizzazione è attesa con la seconda fascia di garanzia, dalle 18 alle 21, anche se Trenord avverte che lo sciopero può determinare ripercussioni sull’intera circolazione.