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Treni, da stasera sciopero nazionale di 24 ore del personale Fs

Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di martedì 8 settembre
Una lista di treni cancellati - Foto d'archivio
Una lista di treni cancellati - Foto d'archivio

Uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che potrebbe comportare ritardi e cancellazioni di treni sulle linee ferroviarie italiane. È previsto dalle 21:18 di oggi, 7 settembre, fino alle 21 di domani, 8 settembre: lo sciopero – indetto da alcune sigle sindacali autonome – interesserà il personale del gruppo di Ferrovie dello Stato.

Gli orari e i servizi garantiti

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Il gruppo Ferrovie ha fatto sapere che per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di martedì 8 settembre.

Uno sciopero di Usb sempre per il settore ferroviario è stato proclamato per domani dalle 9 alle 16.59. Trenitalia ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili sull’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità sito di Trenitalia, i canali social e web del gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio. 

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