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Sciopero dei giornalisti, aderisce anche la redazione del GdB

Per questa ragione il sito web non sarà aggiornato per tutta la giornata di venerdì 27 marzo. La pubblicazione delle notizie online riprenderà sabato 28 marzo
La sede del Giornale di Brescia, in via Solferino in città - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
La sede del Giornale di Brescia, in via Solferino in città - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
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Venerdì 27 marzo le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Anche le giornaliste e i giornalisti del Giornale di Brescia aderiscono a questa iniziativa di protesta.

Per questa ragione, il sito web non sarà aggiornato per 24 ore, a partire dalle ore 00.00 di venerdì 27 marzo. La pubblicazione delle notizie online riprenderà sabato 28 marzo.

Sabato 28 marzo il quotidiano non sarà in edicola (e di conseguenza non sarà consegnato agli abbonati), dove tornerà domenica 29 marzo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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