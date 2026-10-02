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Sciopero generale per scuola, sanità e treni: ecco la fascia più critica

A proclamarlo è stata la Confederazione sindacale lavoratori europei, con l’adesione del sindacato Fi-SI. Garantiti i servizi essenziali
Convogli Trenord
Convogli Trenord

Venerdì di sciopero generale in Italia. Diversi i settori che hanno aderito: tra questi la scuola, la sanità, i trasporti e i metalmeccanici, marittimi ed enti locali. Garantiti i servizi essenziali. Interessati sia il settore pubblico che quello privato.

Contro il caro vita

La fascia più critica, soprattutto quella relativa ai treni, è prevista tra le 11 e le 14, con possibili conseguenze sulla circolazione anche a Brescia. La protesta è stata proclamata dalla Confederazione sindacale lavoratori europei (Csle) con l’adesione del sindacato Fi-SI.

Lo sciopero è stato indetto contro il caro vita, a partire dal caro gasolio, all’aumento in generale di prezzi, alla mancata crescita degli stipendi. Si chiedono soluzioni concrete a governo e alla comunità europea.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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