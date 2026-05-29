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Sciopero generale, treni cancellati e caos trasporti

La mobilitazione sindacale fa sentire i suoi effetti soprattutto sulle ferroviarie, con numerose corse annullate anche a Brescia
Treni cancellati a Brescia (foto d'archivio)
Treni cancellati a Brescia (foto d'archivio)

Lo sciopero indetto per domani da diversi sindacati, tra cui Sgb, Usi-Cit e Si Cobas, fa sentire i suoi effetti sui trasporti già dalle prime ore della giornata. Come si può vedere dal sito di Rfi sono infatti numerose le corse cancellate  – sul ferro siamo già oltre il 50% (in aumento) delle corse soppresse in partenza da Brescia – a seguito della protesta, indetta per chieder «aumento dei salari, migliori condizioni, maggiore sicurezza sui posti di lavoro e l’interruzione di ogni rapporto commerciale e politico con Israele».

Forti disagi anche lungo la linea metro cittadina, con i treni bloccati lungo tutta la tratta. Il gruppo Brescia Mobilità annuncia che anche il servizio autobus potrà subire alcune variazioni. Viene assicurato il trasporto nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 alle 14.30 – sebbene cancellazioni si siano registrate anche in fascia di rispetto – ma con possibili variazioni mezz’ora prima e mezz’ora dopo gli orari indicati.

Trasporti

Il comparto aereo annuncia uno stop dalla mezzanotte alle 23.59 del 29 maggio, come i collegamenti marittimi. Per quel che concerne le autostrade, invece, lo sciopero è indetto dalle 22 del 28 maggio alle 22 del giorno successivo.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, invece, sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Anche il servizio privato Italo subirà delle variazioni, ma l’azienda ha messo a disposizione una lista dei treni garantiti, consultabile a questo link.

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