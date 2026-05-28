Scuola, trasporti, sanità: venerdì di disagi per lo sciopero generale

È stato confermato lo sciopero indetto per domani da diversi sindacati, tra cui Sgb, Usi-Cit e Si Cobas, che chiedono «aumento dei salari, migliori condizioni, maggiore sicurezza sui posti di lavoro e l’interruzione di ogni rapporto commerciale e politico con Israele».

La mobilitazione interesserà diversi settori, tra i quali scuola, trasporti e sanità . Stop dalle 9 alle 13 anche per i Vigili del Fuoco; rimangono garantiti i servizi minimi.

Trasporti

Il comparto aereo annuncia uno stop dalla mezzanotte alle 23.59 del 29 maggio, come i collegamenti marittimi. Per quel che concerne le autostrade, invece, lo sciopero è indetto dalle 22 del 28 maggio alle 22 del giorno successivo.

Previsti disagi anche sul fronte dei treni: il servizio ferroviario potrà subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’elenco dei treni a media e lunga percorrenza garantiti è consultabile a questo link.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, invece, sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Anche il servizio privato Italo subirà delle variazioni, ma l’azienda ha messo a disposizione una lista dei treni garantiti, consultabile a questo link.

A Brescia

Disagi anche in città: il gruppo Brescia Mobilità annuncia che il servizio autobus potrà subire alcune variazioni. Viene assicurato il trasporto nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 alle 14.30, ma con possibili variazioni mezz’ora prima e mezz’ora dopo gli orari indicati.