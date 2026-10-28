Sciopero 30 ottobre, a Brescia bus regolari dopo il rinvio del Mit

Venerdì 30 ottobre gli autobus di Brescia Trasporti circoleranno secondo la normale programmazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti disposto il differimento ad altra data dello sciopero di 24 ore proclamato da Usb per il trasporto pubblico locale, nell’ambito della mobilitazione generale prevista per la giornata. Il sindacato, tuttavia, ha annunciato che non rispetterà l’ordinanza e conferma lo sciopero per l’intera giornata anche nei settori interessati dal provvedimento.
Brescia Trasporti ha comunicato che l’ordinanza ministeriale numero 204 T, firmata il 27 ottobre, riguarda il rinvio dello sciopero nel settore del trasporto pubblico locale. Per venerdì è quindi previsto il regolare servizio degli autobus in città, anche se l’azienda non esclude possibili disagi.
Il provvedimento del Ministero
La decisione del Mit, firmata dal ministro Matteo Salvini, riguarda diversi comparti dei trasporti: oltre al trasporto pubblico locale, il trasporto aereo, i taxi, il trasporto ferroviario e marittimo, gli appalti ferroviari e le attività legate alla circolazione e alla sicurezza stradale.
Alla base del provvedimento c’è il periodo di franchigia previsto dalla normativa in occasione della commemorazione dei defunti, durante il quale non è consentito effettuare scioperi nei settori interessati. Da qui la richiesta di spostare la mobilitazione a un’altra data.
Usb conferma lo sciopero
Usb contesta la decisione del Ministero, definendola «sbagliata e illegittima», e ha annunciato che non intende rispettare l’ordinanza. Il sindacato conferma quindi lo sciopero per l’intera giornata nei comparti indicati dal provvedimento, dichiarandosi consapevole delle possibili sanzioni. Nella sua presa di posizione, l’organizzazione sindacale critica il ricorso alla franchigia e sostiene che la decisione limiti il diritto di sciopero. Tra le ragioni della mobilitazione indica il costo della vita, le condizioni di lavoro e le difficoltà di accesso ai servizi pubblici.
Cosa cambia per chi viaggia a Brescia
Per chi utilizza gli autobus cittadini, l’indicazione di Brescia Trasporti è dunque quella di fare riferimento alla normale programmazione del servizio per venerdì 30 ottobre. Resta tuttavia l’incertezza legata alla posizione annunciata da Usb, che conferma la mobilitazione nonostante il provvedimento ministeriale. La situazione potrà quindi essere soggetta ad aggiornamenti.