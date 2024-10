Schianto in moto, a Mazzano l’addio a Roberto Gnocchi

È un cielo scuro quello che in queste ore sta coprendo la provincia, una cielo pesante come il dolore che da mercoledì mattina sta schiacciando le comunità di Lumezzane e Mazzano, colpite dalla tragica scomparsa di un loro figlio. Dopo che la notizia della morte di Roberto Gnocchi, originario del comune della Valgobbia, ma da anni residente nell’hinterland, è iniziata a circolare, raggiungendo i più nel volgere della giornata, sconcerto e dolore si sono fatti strada tra quanti lo conoscevano, tra chi era vicino alla moglie Alessia, e ai figli Silvia e Francesco.

La camera ardente

Ed è cominciato il composto via vai di persone a portare un saluto, una carezza di conforto alla casa funeraria Gabusi, di Molinetto, dove è stata allestita la camera ardente del 58enne, vittima di un incidente stradale, verificatosi alle prime ore del giorno, mentre percorreva la provinciale 9 in sella alla sua moto, subito dopo Cadignano e sulla strada che porta a Quinzano d’Oglio, in territorio di Verolanuova. «È un destino crudele, davanti al quale non ci sono parole», sussurra qualcuno.

L’incidente

Cosa sia successo esattamente al 58enne non si sa, quel che è certo è che, quando un automobilista, mercoledì, ha dato l’allarme e allertato i soccorsi, vedendo la sua moto a terra, sul ciglio della strada con gli evidenti segni della caduta e dell’impatto con il guard rail, purtroppo per il centauro non c’era più nulla da fare. Inutile l’arrivo sul posto di ambulanza, Vigili del Fuoco e auto medica.

La vittima

«Roberto era un brav’uomo, che amava moltissimo la sua famiglia, i suoi figli – lo ricordano i conoscenti – ed era davvero piacevole trascorrere del tempo con lui, perché era una persona allegra, di spirito e di compagnia. Ed era anche un artigiano serio, molto dedito al suo lavoro».

L’ultimo saluto a Roberto Gnocchi sarà portato oggi, alle 15.30, con la celebrazione delle esequie nella parrocchiale di Molinetto intitolata a Sant’Antonio da Padova, con partenza dalla casa funeraria Gabusi.