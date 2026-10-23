Tragico schianto sulla Gardesana, muore motociclista

L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 lungo la Statale 45 bis, nei pressi di Villa Coccodrilla. L'uomo, residente in zona, ha perso il controllo della moto ed è finito contro un muro

Roberto Manieri Giornalista 23 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il luogo dello schianto Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente mortaleToscolano Maderno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...