Tragico schianto sulla Gardesana, muore motociclista

Grave incidente stradale a Toscolano Maderno: un motociclista residente in zona è morto in conseguenza delle ferite riportate nello schianto contro le rocce dopo aver perso il controllo della sua Yamaha XT mentre procedeva da Gargnano in direzione Salò.
L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 lungo la ss45 bis, in prossimità della Villa Coccodrilla nei pressi di Gargnano. Dalle prime informazioni sembra che il motociclista stesse viaggiando lungo la strada statale quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente contro la parete di rocce. C’è da tenere in considerazione anche che l’asfalto era molto bagnato a causa della pioggia intensa caduta per diverse ore.
Nessun altro veicolo è stato coinvolto nella dinamica. Sul posto per gli accertamenti e i rilievi i carabinieri della Compagnia di Salò.