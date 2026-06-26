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Schianto tra auto e scooter a Ghedi: gravi due ragazzi

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 sulla Sp24 verso Isorella. Uno dei due giovani feriti trasportato in ospedale con l’elisoccorso
Giulia Bonardi
Le immagini dell'incidente tra Ghedi e Isorella
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Le immagini dell'incidente tra Ghedi e Isorella

Grave incidente oggi attorno alle 20 poco fuori Ghedi, lungo la Sp24 che conduce verso Isorella. Un’auto e uno scooter si sono scontrati, per cause ancora da accertare, e due persone sono rimaste gravemente ferite.

Ad avere la peggio, dopo che lo scooter elettrico, proveniente da Isorella, è andato completamente in fiamme dopo lo schianto, sono stati un ragazzo di 28 anni, il conducente, che è stato portato all’ospedale Civile con l’elisoccorso, e una giovane che invece è stata condotta in Poliambulanza dopo essere finita al di là del guardrail. Entrambi però sono sempre rimasti vigili e non sarebbero in pericolo di vita. Illeso il conducente della vettura, che arrivava da Ghedi: sottoposto all’alcoltest è risultato negativo.

Sul posto il personale sanitario, i Vigili del fuoco e la Poliza stradale per i rilievi, con la strada che è stata chiusa per permettere i soccorsi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente stradaleGhediIsorella
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