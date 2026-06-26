Schianto tra auto e scooter a Ghedi: gravi due ragazzi

Grave incidente oggi attorno alle 20 poco fuori Ghedi, lungo la Sp24 che conduce verso Isorella. Un’auto e uno scooter si sono scontrati, per cause ancora da accertare, e due persone sono rimaste gravemente ferite.
Ad avere la peggio, dopo che lo scooter elettrico, proveniente da Isorella, è andato completamente in fiamme dopo lo schianto, sono stati un ragazzo di 28 anni, il conducente, che è stato portato all’ospedale Civile con l’elisoccorso, e una giovane che invece è stata condotta in Poliambulanza dopo essere finita al di là del guardrail. Entrambi però sono sempre rimasti vigili e non sarebbero in pericolo di vita. Illeso il conducente della vettura, che arrivava da Ghedi: sottoposto all’alcoltest è risultato negativo.
Sul posto il personale sanitario, i Vigili del fuoco e la Poliza stradale per i rilievi, con la strada che è stata chiusa per permettere i soccorsi.