Schianto tra auto e moto a Verolanuova, gravissimo un ragazzo

Ennesimo grave incidente sulle strade bresciane, con ancora una volta coinvolto un motociclista, questa volta a Verolanuova. In ia Monsignor Nicostrato Mazzardi si sono infatti scontrate un’auto e una moto: gravi le condizioni di un centauro 20enne, rimasto ferito nell’impatto. L’incidente é avvenuto poco dopo le 23: il giovane é stato trasportato in elicottero in codice rosso.
Dalle prime informazioni pare che il ragazzo sia stato sbalzato dalla moto dopo lo schianto, terminando la sua corsa contro la staccionata che costeggia il vaso Gambaresca. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai primi soccorritori che hanno richiesto l’intervento urgente dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Verolanuova, che hanno operato per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’incidente, e i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.
Dopo le prime cure ricevute sul posto dal personale sanitario, il giovane è stato trasferito in codice rosso in elicottero verso l’ospedale Civile, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Restano ancora da chiarire le cause dell’impatto.