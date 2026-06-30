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Schiacciata tra due bus dopo il concerto di Max Pezzali, migliora la bresciana

La donna, residente a Edolo, non sarebbe mai stata in pericolo di vita. Sui social il messaggio di vicinanza del cantante: «Spero che vada tutto bene»
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Un concerto di Max Pezzali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un concerto di Max Pezzali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sarebbe in via di miglioramento la 57enne bresciana di Edolo rimasta schiacciata tra due bus di linea sabato sera, verso la mezzanotte, dopo il concerto di Max Pezzali. La donna aveva assistito allo spettacolo allo stadio Dall’Ara.

I rilievi sono in capo alla Polizia locale. La società di trasporti «Tper» ha fornito i video dei due mezzi da cui si desume la dinamica. Trasferita d’urgenza all'ospedale Maggiore la donna ad ora sarebbe ancora ricoverata in prognosi riservata.

Il messaggio del cantante

Pezzali, appreso dell’incidente, ha espresso sui social la sua vicinanza alla vittima: «Sono molto dispiaciuto e spero che tutto vada bene. Sono vicino ai suoi cari», ha scritto l’ex 883. Mentre era in corso il deflusso, la donna in via Andrea Costa avrebbe attraversato tra i due mezzi «Tper» senza accorgersi che quello in coda stava partendo.

Il messaggio di Max Pezzali
Il messaggio di Max Pezzali

La dinamica

I due bus erano in fila incolonnati alla fermata in direzione del centro, e per cause ora in fase di accertamento l’autobus che si trovava dietro è avanzato ed ha investito la donna, schiacciandola contro il bus che lo precedeva. L’autista, appena si è reso conto di aver urtato una persona, si è fermato e ha dato l’allarme. Le sue condizioni sono parse molto serie, ma non sarebbe mai stata in pericolo di vita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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