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Bresciana schiacciata tra due bus dopo il concerto di Max Pezzali: è grave

L’incidente è avvenuto all’esterno dello stadio Dall’Ara di Bologna: la donna, una 57enne residente in provincia, è stata trasportata all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità
Il concerto di Max Pezzali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il concerto di Max Pezzali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Una donna di 57 anni, residente in provincia di Brescia, è rimasta ferita in modo grave dopo essere schiacciata tra due autobus, ieri sera all’uscita dal concerto di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara di Bologna.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito due bus Tper erano in fila su via Andrea Costa, in fermata direzione centro, in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo. Per cause in fase di accertamento, l’autobus posteriore è avanzato e ha schiacciato la donna a piedi, contro l’autobus che lo precedeva. È stata trasportata all’ospedale Maggiore, in codice di massima gravità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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