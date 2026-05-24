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Scappa dall’ospedale e si butta nel Chiese a Gavardo, salvato nella notte

Attorno a mezzanotte, un uomo di circa 40 anni si è gettato nel corso d'acqua all'altezza di piazza Marconi
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L’elisoccorso di Brescia all’Ospedale Civile - © www.giornaledibrescia.it
L’elisoccorso di Brescia all’Ospedale Civile - © www.giornaledibrescia.it

Un dramma sfiorato nella notte nelle acque del fiume Chiese, a Gavardo. Attorno a mezzanotte, un uomo di circa 40 anni si è gettato nel corso d'acqua all'altezza di piazza Marconi. Quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è fortunatamente conclusa con il salvataggio dell'uomo, che era scappato dal vicino ospedale in cui era ricoverato, grazie alla rapidità dei soccorsi e alla prontezza della stessa vittima.

L'allarme e i soccorsi

Secondo quanto ricostruito dalle prime informazioni, il quarantenne – in stato confusionale – ha avuto la forza di chiedere aiuto subito dopo essere finito in acqua. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente la macchina dell'emergenza.

Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco, i soccorritori del 118 supportati dall'eliambulanza e i carabinieri della Compagnia di Salò. Al loro arrivo, l'uomo era già riuscito  guadagnare la riva, nonostante la corrente del fiume fosse in quel momento piuttosto sostenuta. I sanitari e le forze dell'ordine lo hanno preso in cura e lo hanno riportato all'ospedale di Gavardo per gli accertamenti e le cure del caso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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