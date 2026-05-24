Scappa dall’ospedale e si butta nel Chiese a Gavardo, salvato nella notte

Un dramma sfiorato nella notte nelle acque del fiume Chiese, a Gavardo. Attorno a mezzanotte, un uomo di circa 40 anni si è gettato nel corso d'acqua all'altezza di piazza Marconi. Quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è fortunatamente conclusa con il salvataggio dell'uomo, che era scappato dal vicino ospedale in cui era ricoverato, grazie alla rapidità dei soccorsi e alla prontezza della stessa vittima.

L'allarme e i soccorsi Secondo quanto ricostruito dalle prime informazioni, il quarantenne – in stato confusionale – ha avuto la forza di chiedere aiuto subito dopo essere finito in acqua. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente la macchina dell'emergenza.