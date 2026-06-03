Scappa da un balcone all’altro con un fucile: bloccato dai carabinieri

I vicini, spaventati, hanno immediatamente segnalato quello che stava accadendo. Ieri mattina un soggetto armato di fucile che passava dal un balcone all’altro, scavalcando le ringhiere, in un complesso residenziale di Palazzolo sull’Oglio. Lo stesso che, poco dopo, è stato avvistato in strada mentre, senza più l’arma, urlava frasi sconnesse e minacce ai passanti.

L’intervento Nella nota che i carabinieri hanno diffuso successivamente ai fatti, si legge che «I militari della Sezione Radiomobile, prontamente confluiti sul posto, hanno intercettato l’individuo. Quest’ultimo, persistendo nello stato di alterazione, ha rifiutato categoricamente di fornire i propri documenti d'identità e ha inveito contro gli operanti con minacce e insulti. Grazie alla professionalità e alla prontezza operativa dei Carabinieri, il soggetto è stato tempestivamente immobilizzato e reso inoffensivo in totale sicurezza, senza che alcuno dei presenti o dei militari riportasse lesioni».