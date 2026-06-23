«Aiuto, c’è una sparatoria»: ma era soltanto uno scherzo tra amici

L’allarme è stato lanciato a Castel Mella da alcune persone che hanno assistito alla scena: hanno pensato che fossero spari reali, ma i proiettili erano di vernice

Roberto Manieri Giornalista 23 giugno 2026 1 ' di lettura

Una pistola con proiettili di vernice, foto rappresentativa Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti sparatoriapistola giocattoloCastel Mella Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...