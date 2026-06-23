Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

«Aiuto, c’è una sparatoria»: ma era soltanto uno scherzo tra amici

L’allarme è stato lanciato a Castel Mella da alcune persone che hanno assistito alla scena: hanno pensato che fossero spari reali, ma i proiettili erano di vernice
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Una pistola con proiettili di vernice, foto rappresentativa
Una pistola con proiettili di vernice, foto rappresentativa

Paura poco dopo le 22 di ieri a Onzato di Castel Mella per uno scherzo tra due persone che è stato frainteso. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Brescia, un uomo ha sparato a un amico per gioco con una pistola che lancia proiettili di vernice. Chi ha assistito alla scena ha subito pensato a una sparatoria in piena regola e ha allertato il 118 e i carabinieri.

I militari e i sanitari sopraggiunti nel piazzale della frazione di Castel Mella hanno così accertato che non c’erano feriti e che un gioco è degenerato in un grave fraintendimento, che ha fatto subito pensare al peggio

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
sparatoriapistola giocattoloCastel Mella
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...