«Aiuto, c’è una sparatoria»: ma era soltanto uno scherzo tra amici

Paura poco dopo le 22 di ieri a Onzato di Castel Mella per uno scherzo tra due persone che è stato frainteso. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Brescia, un uomo ha sparato a un amico per gioco con una pistola che lancia proiettili di vernice. Chi ha assistito alla scena ha subito pensato a una sparatoria in piena regola e ha allertato il 118 e i carabinieri.
I militari e i sanitari sopraggiunti nel piazzale della frazione di Castel Mella hanno così accertato che non c’erano feriti e che un gioco è degenerato in un grave fraintendimento, che ha fatto subito pensare al peggio