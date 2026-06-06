Sbanda in moto e si schianta contro il semaforo: morto 66enne

Sarebbe stato un arresto cardiaco improvviso la causa di un drammatico incidente avvenuto in mattinata in via Scuole, traversa di via Oberdan, in città.

Un uomo di 66 anni, ad un tratto, ha perso il controllo della propria moto ed ha colpito in pieno il palo di un semaforo restando ucciso sul colpo.

Sul posto gli Agenti della Polizia Locale di Brescia incaricati delle indagini.

Il soccorso dei Vigili del fuoco L'incidente è avvenuto proprio davanti all'ingresso della Caserma dei Vigili del fuoco. Gli uomini del turno B del Comando sono usciti sulla strada e hanno tentato di rianimare il motociclista ma inutilmente.