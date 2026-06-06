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Sbanda in moto e si schianta contro il semaforo: morto 66enne

L’incidente questa mattina in via Scuole, traversa di via Oberdan, a Brescia. La probabile causa dell’uscita di strada sarebbe un arresto cardiaco
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La moto distrutta nell'impatto contro il semaforo - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
La moto distrutta nell'impatto contro il semaforo - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Sarebbe stato un arresto cardiaco improvviso la causa di un drammatico incidente avvenuto in mattinata in via Scuole, traversa di via Oberdan, in città.
Un uomo di 66 anni, ad un tratto, ha perso il controllo della propria moto ed ha colpito in pieno il palo di un semaforo restando ucciso sul colpo.
Sul posto gli Agenti della Polizia Locale di Brescia incaricati delle indagini.

Il soccorso dei Vigili del fuoco

L'incidente è avvenuto proprio davanti all'ingresso della Caserma dei Vigili del fuoco. Gli uomini del turno B del Comando sono usciti sulla strada e hanno tentato di rianimare il motociclista ma inutilmente.

Secondo le testimonianze raccolte dalla Locale la moto sarebbe passata col motore a pieno regime, quindi la ruota anteriore ha colpito il marciapiede mentre il 66enne ha colpito uno dei due semafori che scattano per far uscire i mezzi in emergenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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