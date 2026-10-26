Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Sarezzo, concluso il restauro del santuario di Sant’Emiliano

Terminati i lavori da 190mila euro sul complesso a 1.102 metri di quota. Recuperati facciate, campanile e spazi esterni, con un nuovo impianto fotovoltaico. Fondamentale l’impegno dei volontari del Gam
Barbara Fenotti
Il santuario di Sant'Emiliano è stato sottoposto ad importanti lavori - © www.giornaledibrescia.it
Il santuario di Sant'Emiliano è stato sottoposto ad importanti lavori - © www.giornaledibrescia.it

Ha attraversato secoli di devozione, accolto generazioni di camminatori e visto crescere, tutt’intorno, una comunità di volontari. Adesso il santuario di Sant’Emiliano, a 1.102 metri sopra Sarezzo, si lascia alle spalle anche il cantiere: sono terminati i lavori di restauro e manutenzione del complesso. L’intervento, inserito in un quadro economico da 190mila euro, ha abbracciato gli esterni e gli spazi di accoglienza, con l’obiettivo di custodire l’identità di un luogo dove la preghiera convive con il piacere di una sosta dopo la salita.

L’intervento

Per chi lo raggiunge a piedi, i segni della cura sono visibili già dalla scalinata d’accesso, con il recupero dei muretti e dei parapetti attraverso l’impiego di calce e pietra locale, scelte per accordarsi con le murature del santuario. Il lavoro è proseguito sulle facciate e sul campanile, ripulendo le superfici e risanando gli intonaci. Particolare attenzione è stata dedicata al portico, dove le verifiche preliminari avevano individuato, sotto gli strati più recenti, intonaci storici meritevoli di conservazione.

Anche gli spazi esterni hanno richiesto un equilibrio fra le esigenze di oggi e il rispetto dell’edificio: la tettoia è stata ripensata con una struttura in legno massello e una copertura in coppi, mentre il nuovo impianto fotovoltaico è stato collocato sulla tettoia più lontana dalla chiesa. I pannelli di colore rosso coppo si accompagnano a batterie che conservano l’energia prodotta, a servizio delle attività del complesso.

A dare continuità all’accoglienza sono i volontari del Gam Sarezzo Sant’Emiliano, il Gruppo autonomo montano nato nel 1968 dall’iniziativa di alcuni amici saretini appassionati di montagna. Nel 2005 l’incontro con il Comitato di gestione e i gruppi alpini di Sarezzo, Zanano e Ponte Zanano ha portato alla rifondazione dell’associazione, impegnata nella cura del santuario e dell’annesso ristoro.

Attività

Un impegno che comprende appuntamenti sportivi e culturali e l’ospitalità di scout, scolaresche e gruppi oratoriali, che qui possono contare anche su venti posti letto. Arrivano lungo i sentieri che salgono da Sarezzo, Lumezzane, Marcheno e Gardone Valtrompia, raggiungendo un luogo le cui origini risalgono al Medioevo. Intitolato ai santi Emiliano e Tirso, il santuario lega la propria storia ai frati Umiliati, dediti alla pastorizia e alla lavorazione della lana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
santuario di Sant'EmilianoSarezzo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...