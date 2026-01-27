Madonna del Rio a Salò, un percorso escursionistico più sicuro e bello

È uno dei luoghi del cuore dei salodiani, meta di passeggiate nel verde durante tutto l’anno e, per tanti, del tradizionale pic-nic di Pasquetta. Ma la zona necessita di una profonda manutenzione, come ben sanno i cittadini che più volte hanno sollecitato interventi di sistemazione per restituire decoro e funzionalità all’area. Ora, per tutti coloro che hanno a cuore il Santuario della Madonna del Rio e il percorso che vi conduce dalla frazione di Renzano, c’è una buona notizia.

La Giunta comunale ha candidato a un bando promosso dal Gal Garda Valsabbia il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’adeguamento, la sistemazione e la valorizzazione del percorso escursionistico, per un importo complessivo di 124mila euro.

Interventi

L'area pic-nic da sistemare

Il progetto prevede due principali interventi. Il primo riguarda il rifacimento della pavimentazione del sentiero, la regimentazione delle acque meteoriche, la posa di segnaletica verticale per orientare l’utenza e migliorare la fruizione dell’area.

Il secondo intervento consiste nella sostituzione dell’arredo urbano attualmente degradato nell’area pic-nic in prossimità del santuario, zona concessa al Comune in comodato gratuito dalla Parrocchia di Salò, particolarmente frequentata nel periodo estivo e di grande rilevanza per la fruizione e l’accoglienza dei visitatori.

Il nuovo arredo prevede una bacheca informativa, 10 tavoli da pic-nic, 3 cestini portarifiuti e 2 punti fuoco/barbecue. Più in generale gli obiettivi del progetto sono il recupero della viabilità pedonale storica, la fruizione in sicurezza degli ambiti collinari e naturalistici, la promozione di forme di turismo sostenibile a basso o bassissimo impatto ambientale e una maggiore conoscenza del territorio. L’intervento consentirà un collegamento più agevole, una migliore fruizione della rete escursionistica locale e un significativo miglioramento dello stato manutentivo dell’area pic-nic.

«È un progetto che rafforza il collegamento tra la frazione di Renzano e il resto del Comune, in coerenza con gli obiettivi del nostro programma elettorale sul tema delle connessioni tra centro e frazioni», afferma l’assessore ai Lavori pubblici di Salò Tommaso Cigognetti.