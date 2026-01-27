Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Madonna del Rio a Salò, un percorso escursionistico più sicuro e bello

Simone Bottura
La Giunta ha candidato il progetto che riguarda la zona del santuario a un bando promosso dal Gal Garda Valsabbia
Il santuario della Madonna del Rio - © www.giornaledibrescia.it
Il santuario della Madonna del Rio - © www.giornaledibrescia.it
AA

È uno dei luoghi del cuore dei salodiani, meta di passeggiate nel verde durante tutto l’anno e, per tanti, del tradizionale pic-nic di Pasquetta. Ma la zona necessita di una profonda manutenzione, come ben sanno i cittadini che più volte hanno sollecitato interventi di sistemazione per restituire decoro e funzionalità all’area. Ora, per tutti coloro che hanno a cuore il Santuario della Madonna del Rio e il percorso che vi conduce dalla frazione di Renzano, c’è una buona notizia.

La Giunta comunale ha candidato a un bando promosso dal Gal Garda Valsabbia il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’adeguamento, la sistemazione e la valorizzazione del percorso escursionistico, per un importo complessivo di 124mila euro.

Interventi

L'area pic-nic da sistemare
L'area pic-nic da sistemare

Il progetto prevede due principali interventi. Il primo riguarda il rifacimento della pavimentazione del sentiero, la regimentazione delle acque meteoriche, la posa di segnaletica verticale per orientare l’utenza e migliorare la fruizione dell’area.

Il secondo intervento consiste nella sostituzione dell’arredo urbano attualmente degradato nell’area pic-nic in prossimità del santuario, zona concessa al Comune in comodato gratuito dalla Parrocchia di Salò, particolarmente frequentata nel periodo estivo e di grande rilevanza per la fruizione e l’accoglienza dei visitatori.

Il nuovo arredo prevede una bacheca informativa, 10 tavoli da pic-nic, 3 cestini portarifiuti e 2 punti fuoco/barbecue. Più in generale gli obiettivi del progetto sono il recupero della viabilità pedonale storica, la fruizione in sicurezza degli ambiti collinari e naturalistici, la promozione di forme di turismo sostenibile a basso o bassissimo impatto ambientale e una maggiore conoscenza del territorio.  L’intervento consentirà un collegamento più agevole, una migliore fruizione della rete escursionistica locale e un significativo miglioramento dello stato manutentivo dell’area pic-nic.

«È un progetto che rafforza il collegamento tra la frazione di Renzano e il resto del Comune, in coerenza con gli obiettivi del nostro programma elettorale sul tema delle connessioni tra centro e frazioni», afferma l’assessore ai Lavori pubblici di Salò Tommaso Cigognetti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santuario Madonne del RioescursioneSalò
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario