Santuario del Visello, una visita guidata tra storia e natura

Domani Preseglie ospiterà un nuovo appuntamento di «Valle Sabbia Tourism Lab» con l’escursione guidata «Alla scoperta del Visello», un’iniziativa pensata soprattutto per le famiglie e per chi desidera conoscere da vicino il territorio tra natura, storia e tradizioni.
Il ritrovo è fissato alle 8.50 in via Vecchia 21 nella frazione di Gazzane, con partenza alle 9. Ad accompagnare il gruppo sarà una guida ambientale escursionistica lungo un percorso di circa quattro chilometri, con 150 metri di dislivello e una durata complessiva di cinque ore, caratteristiche che lo rendono adatto anche ai bambini.
All’inizio della giornata i partecipanti riceveranno un lunch box preparato dal Caseificio Sociale Valsabbino, mentre durante l’escursione sono previste attività dedicate ai più piccoli, per trasformare la camminata in un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia.
La meta sarà il santuario della Madonna del Visello, uno dei luoghi di devozione più importanti della Valle Sabbia. La tradizione racconta che proprio qui, nel 1522, la Vergine apparve al pastore muto Bonfadino chiedendo la costruzione di un edificio sacro.
Lungo il tragitto sarà possibile osservare anche le antiche gallerie delle miniere di galena argentifera, testimonianza della lunga storia mineraria che ha segnato questa parte del territorio.
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, da effettuare tramite il modulo online oppure telefonando al numero 375 6221121.
L’iniziativa rientra nel programma di Valle Sabbia Tourism Lab, promosso dall’Ufficio Turismo della Comunità Montana di Valle Sabbia con il contributo della Provincia di Brescia.
Da giugno a ottobre la rassegna propone appuntamenti diffusi per valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e gastronomico della valle attraverso esperienze gratuite.