Santa Lucia arriva al Vittoriale, 100 kg di caramelle e ingresso gratuito

Giochi antichi, di piazza e di cortile, cento chilogrammi di caramelle e dolci, artisti di strada, Santa Lucia con l’asino Noè e una nuova mostra fotografica: sono questi gli ingredienti di «Tutta la gioia, tutta la gioia!», la giornata di festa per grandi e piccini – con numerose attività dedicate alle famiglie – che il Vittoriale proporrà domenica 14 dicembre. Così il presidente Giordano Bruno Guerri: «Sappiamo bene che Santa Lucia si festeggia il 13 dicembre. Noi la celebreremo il 14 per regalare una giornata di festa in più ai bambini, ai genitori, ai nonni, ai fratelli, ai cugini, agli zii e agli amici che verranno a trovarci al Vittoriale. Li accoglierà l’asino Noè, che proprio quel giorno compirà 18 anni e sarà il principe della festa, con il suo quintale di caramelle e dolci. Per tutti, ingresso gratuito nel parco, giochi e intrattenimenti, la mostra stupenda di Carlo Gavazzeni Ricordi e la nostra gioia di festeggiare insieme ai visitatori».

Leggi anche Musei del Garda, cosa vedere a Natale tra arte e storia

Il programma

Il consueto alzabandiera, alle 11 in Piazzetta Dalmata, darà il via alla giornata, interamente aperta al pubblico e a ingresso gratuito, nel segno del motto dannunziano «Io ho quel che ho donato». Fino alle 16 il parco della cittadella monumentale sarà animato da numerose attività di intrattenimento per tutte le età: artisti di strada e Santa Lucia con il suo asino Noè percorreranno i viali per salutare bambini e famiglie, distribuendo golose caramelle. In Piazzetta Dalmata e nel giardino di Casa Cama saranno inoltre proposte, a cura di Roberto Mantovani, diverse attività con giochi tradizionali «di una volta», realizzati con materiali di recupero - barattoli, corde, piume, cartoni, lattine e bottiglie di plastica - trasformati in strumenti semplici e coinvolgenti.

Fotografia

La giornata prevede anche una doppia inaugurazione della mostra fotografica «Invenzioni della memoria» di Carlo Gavazzeni Ricordi, organizzata da Il Cigno Arte di Lorenzo Zichichi e curata dal presidente Guerri. Le opere dell’artista saranno esposte negli spazi del Mas (inaugurazione alle 11.30) e di Villa Mirabella (inaugurazione alle 12) fino al 1° marzo 2026.

La mostra presenta grandi formati realizzati con la tecnica del doppio e triplo scatto, in cui la luce diventa materia e la fotografia si apre a una dimensione pittorica e mentale, tra architetture reinventate, sovrapposizioni temporali e bagliori di una Roma immaginata, sospesa nelle profondità della sua storia.

Gli eventi istituzionali si concluderanno alle 12.30 con un aperitivo di saluto in anfiteatro.