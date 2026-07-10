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Sanpolino, la sbarra d’ingombro per il ponte divelta da un camion

Sul posto la Polizia locale, che ha fatto intervenire i Vigili del fuoco per la rimozione della struttura metallica
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il tratto di strada che precede il ponte dopo la rimozione della struttura - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il tratto di strada che precede il ponte dopo la rimozione della struttura - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Un camion adibito a trasporto di rottami ferrosi ha divelto nel pomeriggio la sbarra posta a Sanpolino a tutela del ponte della metropolitana.

La sagoma del camion, maggiore del varco concesso dalla luce del ponte, si è scontrata con la protezione e l’ha danneggiata al punto che la Polizia Locale ha fatto intervenire i Vigili del fuoco per la sua rimozione, dato che la struttura era ormai pericolante.

Ora, l’assenza del presidio crea un potenziale pericolo per i mezzi pesanti intransito per la limitata luce del ponte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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