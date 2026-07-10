Sanpolino, la sbarra d’ingombro per il ponte divelta da un camion

Un camion adibito a trasporto di rottami ferrosi ha divelto nel pomeriggio la sbarra posta a Sanpolino a tutela del ponte della metropolitana.
La sagoma del camion, maggiore del varco concesso dalla luce del ponte, si è scontrata con la protezione e l’ha danneggiata al punto che la Polizia Locale ha fatto intervenire i Vigili del fuoco per la sua rimozione, dato che la struttura era ormai pericolante.
Ora, l’assenza del presidio crea un potenziale pericolo per i mezzi pesanti intransito per la limitata luce del ponte.