Sanità e sociale, Bassa modello d’assistenza «senza barriere»

Comunicare a tutti

In questa direzione, anche gli strumenti informativi sono stati ripensati per garantire maggiore accessibilità: le schede di servizio consegnate ai cittadini sono state realizzate in formato multilingue e con caratteri ad alta leggibilità, per rispondere in modo concreto alle esigenze delle persone straniere e degli utenti ipovedenti. E momento di particolare rilievo è la firma simbolica stipulata tra Nicola Stilla, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Brescia, e Franco Pedrali, presidente Ente nazionale protezione sordi di Brescia, che sancisce l’avvio di un modello di comunicazione pienamente accessibile: contenuti in Lingua dei Segni Italiana, materiali semplificati, font ad alta leggibilità, oltre a strumenti multilingue (arabo, francese, hindi, inglese, russo, urdu), supporti digitali e social inclusivi.

Il lavoro in direzione unitaria è stato coordinato da Rossella Goglioni (direttore Distretto Bassa centrale Asst Garda), e Claudia Pedercini (direttore Ambito 9), che evidenziano come «il passaggio decisivo è stato smettere di pensare in maniera individuale e intraprendere una visione corale». Dal canto suo Carlotta Bragandina, presidente Assemblea dei Sindaci Ambito 9 mette in luce come «i 20 Comuni dell’Ambito hanno dimostrato senso di appartenenza e capacità di visione. Era un traguardo atteso da tempo e oggi possiamo dire di aver avviato un percorso concreto e credibile».